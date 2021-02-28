Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 02:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle 22 can kaybı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa ateşi" nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'yı etkisi altına alan salgında ocak ayından bu yana Edo, Ondo, Ebonyi, Nasarawa, Enugu, Taraba ve Bauchi eyaletlerinde 102 vaka tespit edildi. Salgın nedeniyle şimdiye kadar 22 kişi hayatını kaybetti.
İlk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlandı
Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı.
Nijerya hükümeti, geçen sene Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısı yapıyor.
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