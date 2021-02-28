Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 941'e yükseldi.

1 milyon 429 bin 47 kişi iyileşti

Vaka sayısının 1 milyon 512 bin 225'e çıktığı ülkede bugüne kadar 9 milyondan fazla test yapıldı, virüs tespit edilen 1 milyon 429 bin 47 kişi iyileşti.

Johnson&Johnson ile 9 milyon doz aşı temini için anlaşma yapan ülke, 80 bin dozluk ilk partiyi 16 Şubat'ta teslim aldı.

İkinci parti aşı teslim alındı

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 80 bin dozluk ikinci partinin de bugün teslim alındığını bildirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, COVID-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.