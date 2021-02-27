Mesrur Barzani: PKK varlığına müsamaha yok
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, bölgede terör örgütü PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Barzani, PKK'nın işgali nedeniyle bölgede 800 köyün yeniden inşa edilemediğini ifade etti.
"Terör örgütü PKK çiftçilerin topraklarına erişimini engelliyor... Köylerinden çıkartıyor..."
Bu sözler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'ye ait.
800 köy yeniden inşa edilemedi
Fransız medyasına konuşan Mesrur Barzani, terör örgütü PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini söyledi.
Barzani, PKK varlığına müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizdi.
Komşu ülkelerin güvenliğinin herhangi bir şekilde istikrarsızlaştırılmasını desteklemediklerini belirtti.
Mesrur Barzani, Irak'ın egemenliğini desteklediklerini, "PKK'nın, Türk kuvvetlerinin müdahalesine gerekçeler oluşturduğunu" vurguladı.
Türk Büyükelçi’den İranlı mevkidaşına tepki
İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin bölgedeki Türk askeri hareketliliğinin aleyhindeki açıklamasına Türk Büyükelçiden tepki geldi.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, İran Büyükelçisinin, Irak'ın sınırlarına saygı konusunda ders verecek son kişi olduğunu söyledi.
- 23:57
- 23:40
- 23:25
- 22:30
- 22:33