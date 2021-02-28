İspanya'da rap sanatçısı Pablo Hasel protestoları şiddet olaylarına sahne oldu. Barcelona'da sendikalar ve öğrenci dernekleri toplandı. Yaklaşık 4 bin kişi yürüyüş yaptı.

Kent merkezindeki dükkanlar yağmalandı. Göstericiler bankalara saldırdı, polis aracını ateşe verdi. Polis göstericilere müdahale etti. Müdahale sırasında yaralananlar oldu, en az 10 kişi de gözaltına alındı.

Rap sanatçısı Pablo Hasel, terörizmi yüceltmek, krala ve devletin kurumlarına hakaretten hapis cezasına çarptırılmıştı. Hasel'in 16 Şubat'ta cezaevine gönderilmesiyle de protestolar başlamıştı.