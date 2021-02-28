Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 06:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İspanya'da olaylı protesto: Polis aracını yaktılar
[Fotoğraf: AA]
İspanya'da rap sanatçısı Pablo Hasel'in tutuklanmasına karşı öfke dinmiyor. Ülkede günlerdir süren protestolarda göstericiler polis aracını yaktı, mağazaları ateşe verdi. Gösterilerde en az 10 kişi daha gözaltına alındı.
İspanya'da rap sanatçısı Pablo Hasel protestoları şiddet olaylarına sahne oldu. Barcelona'da sendikalar ve öğrenci dernekleri toplandı. Yaklaşık 4 bin kişi yürüyüş yaptı.
Kent merkezindeki dükkanlar yağmalandı. Göstericiler bankalara saldırdı, polis aracını ateşe verdi. Polis göstericilere müdahale etti. Müdahale sırasında yaralananlar oldu, en az 10 kişi de gözaltına alındı.
Rap sanatçısı Pablo Hasel, terörizmi yüceltmek, krala ve devletin kurumlarına hakaretten hapis cezasına çarptırılmıştı. Hasel'in 16 Şubat'ta cezaevine gönderilmesiyle de protestolar başlamıştı.
Etiketler: İspanya
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