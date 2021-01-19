Kanada Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgın nedeniyle son bir haftada ölenlerin sayısı bin 79 artarak 18 bin 120’ye çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 623 bin 33 oldu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 16 milyon 612 bin 155 kişiye COVID-19 testi uygulandı.

