Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada’da salgından ölenlerin sayısı 18 bini geçti
Kanada’da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 18 bini geçti. Ülkede vaka sayısı 49 bin 5 artarak 715 bin 72’ye yükseldi.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgın nedeniyle son bir haftada ölenlerin sayısı bin 79 artarak 18 bin 120’ye çıktı.
Salgının başlangıcından bugüne kadar koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 623 bin 33 oldu.
Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 16 milyon 612 bin 155 kişiye COVID-19 testi uygulandı.
Etiketler: Kanada Koronavirüs
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