Kanada sosyal medyada yerel içeriklerin ön planda olması için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Yeni hazırlanan yasa teklifi, Youtube, TikTok gibi müzik ve video paylaşım siteleri ile, film platformlarına "Kanada menşeli içeriklere öncelik verme" zorunluluğu getiriyor.

Düzenleme yasalaşırsa, kullanıcı müzikle ilgili arama yaptığında Kanadalı sanatçılar sayfada öncelikle görünecek. Film platformlarında da, ana sayfada daha çok Kanada yapımı eserler sıralanacak.

En katı sosyal medya düzenlemesi

Düzenleme, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Teklif, Batılı bir ülkenin getirdiği en katı sosyal medya düzenlemesi olarak kabul ediliyor.

Yasaya "düşünce özgürlüğüne saldırı" eleştirileri yapılıyor.

Ne izleneceğine devletin karar verecek olması, kişisel özgürlüklerin kısıtlanması olarak görülüyor.

Hollywood yapımları ağırlıklı

Düzenlemeyi savunanlar, teklifteki hedefin, ABD'nin kültürel baskısı ve asimilasyonunu azaltmak olduğunu belirtiyor, zor durumdaki Kanada sinema ve müzik endüstrisinin yeniden ayağa kalkabileceğini de savunuyor.

Platformlarda Hollywood yapımlarının ağırlıklı olarak kullanıcıya sunulduğu biliniyor.

Özellikle sinema ve dizi filmlerde Amerikan siyasetine paralel görüşlerin işlenmesi de, uzun yıllardır tartışılan bir konu.