Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada’da COVID-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti
Kanada'da COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393’e çıktı.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülkedeki COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393’e ulaştı, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 180 oldu.
Kanada'da ilk kez 29 Kasım 2021'de kaydedilen COVID-19’un Omicron varyantında ise günlük 503 ile toplamda 8 bin 549 vakaya ulaştı.
Resmi verilere göre ülke nüfusunun yüzde 76,77’sine iki doz aşı uygulandı.
Etiketler: Kanada Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Omicron
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