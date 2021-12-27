New Jersey eyaletine ait Menlo Park ve Paramus Gazi Evleri isimli huzurevlerinde kalan ve COVID-19'dan hayatını kaybeden 119 kişinin ailelerine "yeterli önlem alınmadığı" gerekçesiyle 53 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Bakımevlerinde COVID-19 kaynaklı ölümlerin, yöneticilerin ağır ihmali sonucu olduğu söylendi.

New Jersey Sağlık İdaresi, iki tesisteki yaklaşık 200 hastanın salgının ilk aylarında COVID-19'a yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini kabul etti.

Maske takan çalışanları tehdit etmişler

Ekim 2020'de yayımlanan WSJ'nin araştırması, söz konusu tesislerde yöneticilerin COVID-19 vakalarının gerçek saylarını gizlediği, sakinlerin yakınlarını huzurevindeki durumdan haberdar etmediği ve salgına karşı maske takan çalışanları tehdit ettiği gerçeğini ortaya koymuştu.

Araştırmanın yayımlanmasından sonra, New Jersey Valisi Phil Murphy, eyalete bağlı huzurevlerindeki yöneticileri kovmuştu.