Huawei’nin mali işler direktörü Mıng Vancou Kanada'nın Vancouver kentinde ev hapsinde tutuluyor. Mıng, aynı zamanda Çinli telekomünikasyon devinin kurucusunun kızı.

2018 sonundaki gözaltı, Çin’in tepkisini çekmekle kalmadı, bu ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra Kanada ile de karşı karşıya getirdi.

Washington, Huawei’yi İran’a uygulanan ambargoyu delmekle suçluyor ve mali işler direktörünü bu süreçte bankayı yanıltmakla itham ediyor.

Çinli telekomünikasyon devi ve şirketin mali işler direktörü suçlamaları reddetti.

İade duruşmasının ilk aşamasında, Mıng’e yöneltilen suçlamaların hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Kanada’da suç sayılıp sayılmadığı üzerinde durulacak.

"Mıng Vancou mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmalı"

Pekin, duruşma öncesinde Mıng’in mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması çağrısını yineledi. Çin Dışişleri Bakanlığı “Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, Mıng’in haklarını ihlal ediyor” dedi.

Huawei, Washington-Pekin hattındaki ticari gerginliğin merkezine taşınmış durumda. Pekin, bu durumu Çin'in teknoloji alanındaki yükselişini engelleme girişimi olarak değerlendiriyor.

Kaynak: TRT Haber