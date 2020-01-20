Tüm hazırlıklar tamamlandı. Ankara'dan gelecek talimat beklendi. 20 Ocak 2018'de saatler 17'yi gösterdiğinde "Vur" emri sınır birliklerinde yankılandı. 72 savaş uçağı havadan, topçular da karadan Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini vurdu.

Bölgeye huzur ve barışı getirecek tarihi Zeytin Dalı Harekatı böyle başladı.

Teröristlerin saklandıkları tünel ve çukurlar imha edildi

Terör mevzilerini omuz omuza bertaraf eden Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ilk kritik hedefi Burseya Dağı'ydı. Çetin kış şartları ve teröristlerin bölgede oluşturduğu tünellere rağmen, asker, planlanan sürede bölgeyi ele geçirdi. Birlikler Burseya'daki çatışmalarda 100'den fazla teröristi etkisiz hale getirdi.

Mehmetçiğe direnmek teröristler için artık imkansızdı. Sırada Darmık Dağı, Racu ve Cinderes vardı. 3 noktada da kontrol sağlandı.

Harekatın 57. gününde Afrin kent merkezinde kontrol sağlandı

Barışa giden yolda sivillerin güvenliği Mehmetçiğin en önemli hassasiyetiydi. Türk askeri de kendine yakışanı yaptı. İlerleyiş tek bir masumun bile burnu kanamadan devam etti. Ve harekatın 57'inci gününde Afrin kent merkezinde kontrol sağlandı. O gün, şanlı Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümüydü. Zeytin dalı destanı bu gurur veren tesadüfle taçlandı.

Harekattaki silah ve mühimmatın yüzde 75'i yerli üretimdi

Harekat, savunma sanayinin gücünü de tüm dünyaya gösterdi. 57 gün süren operasyonda kullanılan silah ve mühimmatın yüzde 75'i yerli üretimdi.

4 bin 608 teröristin etkisiz hale getirildiği Zeytin Dalı Harekatıyla bölgenin kaderi değişti. Türkiye harekat sonrasında da Afrin halkını unutmadı. Kent yeniden imar edildi. 2 yıl içinde Afrinliler evlerine döndü.

Yıllar sonra huzura kavuşan bölge halkı Mehmetçiğe minnettar.

Kaynak: TRT Haber