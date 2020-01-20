Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

Bingöl ve İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon

Bingöl ve İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon

Dünya