Hafter Trablus çevresinde ateşkesi ihlal ediyor20 Ocak 2020 Pazartesi 21:00 - Son Güncelleme
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Berlin Konferansı'nın sona ermesiyle birlikte ateşkesi bozdu. Kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılmasını amaçlayan konferansın ardından hemen ardından havan saldırısıyla ateşkesi ihlal etti.
Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkentin güneyindeki farklı cephelerde havan atışıyla ateşkesi ihlale devam ediyor.
Berlin Konferansı’nda Libyalı taraflar sahadaki ateşkese bağlı kalacağı vaadinde bulunmasına rağmen başkent Trablus’ta akşam saatlerinde yine patlama sesleri duyuldu.
Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin güneyindeki cephelerde “rastgele havan atışıyla” ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.
Medeni, Hafter milislerinin başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde kullandığı top bataryasının, UMH güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, 19 Ocak Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanırken Halife Hafter'e bağlı milisler, aynı şekilde Hallatat bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti. Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerleri isabet almış ve yangın çıkmıştı.
Hafter milisleri dün gece Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinin ardından da başkentin Selahaddin bölgesine havan saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti.
Kaynak: AA