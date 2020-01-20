8 AB ülkesi Hürmüz Boğazı için harekete geçti20 Ocak 2020 Pazartesi 17:40 - Son Güncelleme
Dünya petrolünün üçte birinin aktığı Hürmüz Boğazı ile ilgili güvenlik endişeleri devam ediyor. Bölgeden gelen petrole bağımlı Avrupa ülkelerinden yeni bir açılım geldi. Sekiz ülke, Hürmüz'de Avrupa öncülüğünde bir deniz gücüne destek verdi.
Açıklama Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Almanya ve Fransa öncülüğünde 8 Avrupa Birliği üyesi ülkenin Hürmüz'de bir deniz gücüne siyasi destek verdiği açıklandı.
Böylece Avrupa ülkelerinin kendi içinde bir deniz gücü kurması ihtimali giderek güç kazandı.
Avrupa deniz gücü kurulması halinde Hürmüz Boğazı'nda görev yapacak.
Stratejik bir geçiş rotasında bulunan Hürmüz, ABD ile İran arasındaki tansiyonun her yükselişinde yeniden gündeme geliyor.
Son olarak haziran ayında petrol taşıyan iki tanker, Hürmüz Boğazı yakınında saldırıya uğramıştı.
Kaynak: TRT Haber