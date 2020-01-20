Dünya

8 AB ülkesi Hürmüz Boğazı için harekete geçti

20 Ocak 2020 Pazartesi 17:40 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 17:44

Dünya petrolünün üçte birinin aktığı Hürmüz Boğazı ile ilgili güvenlik endişeleri devam ediyor. Bölgeden gelen petrole bağımlı Avrupa ülkelerinden yeni bir açılım geldi. Sekiz ülke, Hürmüz'de Avrupa öncülüğünde bir deniz gücüne destek verdi.