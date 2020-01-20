Çin, Ay Keşif Programı kapsamındaki yeni planlarını açıkladı. “Chang’e 5” adıyla da bilinen programla, Ay'ın daha önce hiçbir astronot ya da uzay gemisinin ulaşmadığı bölgesine sonda gönderilmesi planlanıyor.

Çin merkezli English China News Service (ECNS) internet sitesine göre, sondanın 1 kilogram ağırlığında numune toplaması hedefleniyor.

Çin Uzay Teknoloji Akademisine bağlı yürütülen “Chang’e 5”in Baş Tasarımcı Yardımcısı Peng Cing, sonda ile ilgili bilgi verdi.

Peng, sondayı ülkenin en güçlü ve en büyük roketi olan “Long March 5” tipi roketle uzaya göndermeyi planladıklarını söyledi.

Fırlatma işlemi ise bu yılın dördüncü çeyreğinde, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Üssü'nden gerçekleştirilecek.

Çin, Ay'dan numune toplayan 3. ülke olacak

Çin sondasının, Ay’ın batısında Oceanus Procellarum adıyla bilinen karanlık bölgeye iniş yapması planlanıyor.

Peng, “Özellikle bu bölgeyi seçtik çünkü daha önce hiçbir insan ya da uzay robotu bu bölgeye ulaşmadı. Bilim insanları da bu bölgenin jeolojik tarihiyle ilgileniyor” diye konuştu.

“Chang’e 5”in daha önceki Çin Ay misyonlarına kıyasla "daha sofistike ve meydan okuyucu" olacağını belirten Peng, numune toplayacak ilk misyon olduğunu da vurguladı.

Misyonun başarılı olması halinde Çin, ABD ve Rusya’dan sonra Ay’dan numune getiren 3. ülke konumuna gelecek.

Kaynak: Ecns.cn