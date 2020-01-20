Libya'daki iç çatışmada meşru taraf olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, çözüm için çabaladığını bir kez daha gösterdi.

Meşru Hükümet Başbakanı Fayiz Es-Serrac, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına uyacakları mesajını verdi, "Ancak Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız" dedi.

Serrac, darbeci Hafter'in kapattığı petrol limanlarının kapalı kalmaya devam ederse Libya'nın kaotik bir durumla karşı karşıya kalacağını söyledi. Hafter'e bu konuda baskı yapılmasını umut ettiğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber