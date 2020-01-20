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Libya UMH Başbakanı Serrac: Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız20 Ocak 2020 Pazartesi 16:41 - Son Güncelleme
Libya UMH Başbakanı Serrac, Berlin'de düzenlenen zirve ile ilgili "Ateşkes kararına saygı duyuyoruz. Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız" dedi.
[Fotoğraf: AA ]
Libya'daki iç çatışmada meşru taraf olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, çözüm için çabaladığını bir kez daha gösterdi.
Meşru Hükümet Başbakanı Fayiz Es-Serrac, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına uyacakları mesajını verdi, "Ancak Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız" dedi.
Serrac, darbeci Hafter'in kapattığı petrol limanlarının kapalı kalmaya devam ederse Libya'nın kaotik bir durumla karşı karşıya kalacağını söyledi. Hafter'e bu konuda baskı yapılmasını umut ettiğini ifade etti.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: UMH son dakika Serrac Libya