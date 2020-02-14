British Columbia eyaletine bağlı Wet'suwet'en bölgesinde yaşayan yerlilerin, Coastal GasLink Petrol Boru Hattı inşaatını engellemek için başlattıkları protestolar, ülkenin başka eyaletlerine de sıçradı.

Kanada’da protestocuların günlerdir devam eden blokajı nedeniyle, Kanada Ulusal Demiryolu Şirketi CN, ülkenin doğusuna yapılan tüm tren seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. CN’den yapılan açıklamada, kararın hem çalışanların hem de protestocuların can güvenliği için alındığı kaydedildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Kanada Yolcu Trenleri Şirketi Via Rail de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülke genelindeki tüm yolcu treni seferlerinin güzergah, yolcu ve çalışanların can güvenliği endişesi sebebiyle durdurulduğunu bildirdi.

CN'de bazı çalışanlar blokaj kalkıncaya kadar işsiz kaldı

Bu arada, Kanada Ulusal Demiryolu Şirketi CN’in Toronto bölgesinde çalışan işçilerinden bazılarının da protestocuların tren hatlarındaki blokajları kalkıncaya kadar işten çıkarıldıkları duyuruldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Eylemlerin yapıldığı bölgelerde yerel halktan büyük destek gören protestocular, kalabalıkla birlikte şehrin en işlek caddelerini trafiğe kapatırken, zaman zaman limanlarda da çalışmaların durmasına neden oluyor.

"Eylemler ekonomik hasarı artırıyor"

Kanada yerlilerinin başlattığı protestolar, British Columbia eyaletinden Manitoba, Ontario ve Quebec eyaletlerine kadar ulaşırken, kapatılan demir yolları nedeniyle büyük ekonomik kayıplar yaşanıyor. Kanada’da iç ve dış ticaretin hareketliliği açısından hayati önemi bulunan demir yolları ile yıllık 250 milyar Kanada dolarlık taşıma yapılıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Kanada Ticaret Odası CEO'su Perrin Beatty yaptığı açıklamada, "Eylemler nedeniyle her geçen gün ekonomideki hasar artmaktadır. Bu durum, güvenilir bir tedarikçi olarak uluslararası itibarımıza zarar veriyor. Dünyadaki tedarik zincirlerimizi etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Trudeau bakanlarını görevlendirdi

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sorunun çözümü için iki bakanını görevlendirdi.

Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Trudeau’nun protestocuların şefi Norman Stephens'e bir mektup gönderdiği ve bakanlar ile birlikte yapılacak görüşmeden, verimli ve uzlaşmacı bir kararın çıkmasını umduğu kaydedildi.

Açıklamada, Yerli Halklarla İlişkiler Bakanı Carolyn Bennett ve Yerel Halk Hizmetleri Bakanı Marc Miller’ın, Wet'suwet'en yerlilerinin şefleri ile görüşecekleri belirtildi, ancak toplantının tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

40 milyar dolarlık projenin kilit noktası Wet'suwet'en bölgesi

Ülke tarihinin en büyük özel sektör yatırımı olarak açıklanan ve 40 milyar ABD doları yatırım bedeli olan LNG Canada projesinin kilit noktasındaki Wet'suwet'en yerlileri, eyalet ve federal makamların projenin onaylanma sürecinde kabile toprakları için kendilerinin onayının alınmadığını gerekçe göstererek, geçen yıl aralık ayında protestolara başlamışlardı.

Projenin 6 milyar dolar bedelli 670 kilometrelik Coastal GasLink Boru Hattı güzergahı da Wet'suwet'en yerli bölgesi içinde bulunuyor.

Kabilenin doğal şefi Norman Stephens eylemlerin sona ermesi için, Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP’nin bugüne kadar gözaltına aldığı eylemcileri serbest bırakmasını ve bölgeye kurduğu geçici istasyonunu kapatmasını ön şart olarak koşuyor.