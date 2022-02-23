Kanada Silahlı Kuvvetlerinin 460'a kadar üyesi, Rusya ile sınır paylaşan Baltık ülkesi Letonya'ya, orada konuşlanmış 540 Kanadalı birliğe katılmak için gidecek.

Ottawa, Kanada Kraliyet Donanması'na ait bir fırkateynin de bir veya daha fazla CP-140 Aurora casus uçağıyla birlikte bölgeye yönlendirildiğini duyurdu.

Trudeau hükümeti, Kanadalıların Rus devlet borcu satın almalarını ve Ottawa'nın Donetsk veya Lugansk ile herhangi bir finansal ilişki kurmasını yasakladı.

Kanada ayrıca, iki Donbas cumhuriyetinin bağımsız olarak tanınması lehinde oy kullanan Rus parlamenterlerin yanı sıra Rus bankaları, askeri müteahhitler ve şirketleri kara listeye aldı.

Trudeau , "“Kanada ve müttefiklerimiz demokrasiyi savunacak. Bugün bu eylemleri otoriterliğe karşı durmak için yapıyoruz. Ukrayna halkı, tüm insanlar gibi, kendi geleceğini belirlemekte özgür olmalıdır" dedi.