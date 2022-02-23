Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden (FANB) yapılan açıklamada, askeri helikopterin Lara eyaletine bağlı Barquisimeto kentindeki boş bir araziye düştüğü belirtildi.

Rus yapımı düşen helikopterde 2 asker olay yerinde hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Avustralya'da küçük uçak düştü

Avustralya'nın Victoria eyaletinin Gippsland bölgesinde düşen küçük uçaktaki pilot hayatını kaybetti.

Victoria Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre, içinde sadece pilotun bulunduğu küçük uçak bilinmeyen nedenle Gippsland bölgesinde engebeli arazide boş alana düştü.

Uçağın yerel saat ile 07.15'te düştüğünü açıklayan polis, kimliği henüz belirlenemeyen pilotun olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.