Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 04:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'den Suriye'nin güneyine füze saldırısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilindeki bazı askeri noktalarına karadan karaya füzeyle saldırı gerçekleştirdi.
İsrail'in yerel saatle 00.30'da Kuneytra ilinin çevresinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalar, karadan karaya fırlatılan füzelerle hedef alındı.
Esed rejiminin haber ajansındaki haberde, "İşgal altındaki Golan Tepeleri'nden yapılan saldırıda maddi hasar meydana geldi" denildi.
Etiketler: İsrail Suriye Beşşar Esed Balistik Füze
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