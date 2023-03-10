Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP, İspanya merkezli sivil toplum örgütü Safeguard Defenders tarafından Eylül 2022'de yayımlanan "Devriye ve İkna" adlı raporda yer alan, uluslararası hukuka aykırı biçimde dünya çapında düzinelerce "Çin polis hizmet merkezi" olduğu iddiasıyla ilgili soruşturmalara devam ediyor.

Journal de Montréal isimli yayın organı, RCMP'nin Quebec'te söz konusu iki "polis merkeziyle" ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Çin'e ait 53 ülkedeki 102 "polis merkezi"nden 5'inin Kanada'da olduğu iddia edilirken polisin Montreal ve şehrin güneyindeki Brossard banliyösündeki "polis merkezleri" hakkında soruşturmalar yürüttüğü aktarıldı.

Polis, Kanada halkını tehdit edebilecek "yabancı devlet destekli suç faaliyetlerini" tespit etmeye çalıştıklarını belirterek Quebec'te herhangi bir tehdidin bildirilmesi için telefon hattı kurulduğunu aktardı.

İspanya merkezli sivil toplum örgütü, iddiaları raporlamıştı

İspanya merkezli sivil toplum örgütü Safeguard Defenders tarafından yayımlanan "Devriye ve İkna" adlı raporda, uluslararası hukuka aykırı biçimde dünya çapında düzinelerce "Çin polis hizmet merkezi" bulunduğu iddia edilmişti.

Raporda, eylülde bildirilen 54 Çin polis merkezine ek olarak 48 karakol daha işletildiği, böylelikle bu rakamın 53 ülkede 102'ye çıktığı öne sürülmüştü.

Safeguard Defenders’a göre, bazı ev sahibi ülkeler, bu merkezlerin kurulmasında Çin ile işbirliği yaptı. Bu merkezler ise yurt dışında yaşayan Çinlileri evlerine dönmeye zorlamakla suçlanıyor.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi soruşturma başlatmıştı

Rapora göre, Kanada’daki 5 Çin polis merkezinden 3’ü Toronto bölgesinde, 2’si Vancouver’de faaliyet gösteriyor.

Eylülde başlayan ve Kanada basınına da yansıyan iddialar üzerine, ülkenin üst düzey polis teşkilatı Kanada Kraliyet Atlı Polisi soruşturma başlatmıştı.

Çin’in Toronto Başkonsolosluğu ise polis merkezlerinin, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Çin vatandaşlarının ehliyetlerini yenilemelerine yardımcı olmak için "yerel gönüllülerin" görev yaptığı birimler olduğunu belirtmişti.

Ancak Safeguard Defenders’ın raporunda, yeni belgelenen istasyonların büyük çoğunluğunun 2016'da, salgının başlamasından yıllar önce kurulduğu kaydedildi.

Çin'in Kanada'daki polis merkezlerinin, market, restoran ya da değişik işyeri adı altında faaliyet gösterdiği, bu noktalarda toplanan bilgilerin ise "ilgili makamlara" aktarıldığı öne sürülüyor.

Uluslararası hukuk kurallarına göre, bir ülkenin başka bir ülke topraklarında polis faaliyeti göstermesi belli izin ve anlaşmalara göre düzenleniyor.