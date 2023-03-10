Gürcistan'da "Yabancı Ajanslar" yasa tasarısı oylanarak geri çekildi
Gürcistan'da protestolara yol açan "Yabancı Ajanslar" yasa tasarısı Gürcistan Parlamentosu'nda oylanarak geri çekildi. Gürcistan'da muhalifler basın özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle yasa tasarına tepki gösteriyordu.
Gürcistan'da gündem ülkede krize yol açan "Yabancı Ajanslar" yasa tasarısı.
Yoğun tepkiler üzerine Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası partisinden adım geldi.
"Yabancı Ajanslar" yasa tasarısını geri çekti.
Tasarının geri çekilmesi, bugün Gürcistan Parlamentosu'nda oylanarak resmiyet kazandı.
Yasa yürürlüğe girseydi, finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasının yabancı kaynaklardan sağlayan ülkedeki basın ve sivil toplum kuruluşları 'yabancı temsilcilik' olarak kaydedileceklerdi.
Muhalifler, tasarıyı basın özgürlüğünü kısıtlayan 2012 yılında kullanılan Rus yasasına benzetmişti.
Muhalifler yasanın, ülkeyi Avrupa Birliği üyeliğinden uzaklaştıracağını savunuyordu.
Avrupa Birliği, Gürcistan delegasyonu tasarının geri çekilme kararını memnuniyetle karşıladı.
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