Kültürel olarak temizliğin son derece katı kurallarla uygulandığı Japonya’da Şubat ayında başlayan ve giderek artan ‘suşi terörü’ şakaları restoran sektörünü krizin eşiğine getirdi.

Bazı kişilerin self-servis suşi restoranlarında döner bantta sunulan suşiyi yalayıp geri koyması, bir başkasının zencefil turşusu kavanozuna sigara izmariti koyması gibi şakaların videoları sosyal medyada viral oldu.

Bu tür videoların giderek artması restoranları tedbir almaya götürdü ve bazı döner bant self-servis suşi restoranları ise kapama kararı aldıklarını duyurdu.

Hizmet şekli tamamen değişiyor

Kura Sushi restoran zinciri dün bir basın açıklaması yapıp, Aichi Bölge Polisinin kendi restoranlarında gerçekleşen şakalara karışan 3 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.

Yetkililer, müşterileri için güvene dayalı hizmetlerini baltalayan eylemlerin suç olduğunu vurguladı.

Döner bant self-servis suşi restoran zinciri Choushimaru ise 3 Mart’ta açıklama yaparak ‘döner bant self-servis’ hizmetlerini 26 Nisan itibariyle tamamen durduracaklarını ve başka bir suşi siparişi verme yöntemine geçeceklerini kaydetti.

Döner bant suşi restoranlarında suşi ürünleri, döner bir bantın üzerinde servis edilmektedir ve bant kenarındaki masalara oturan müşteriler dönen suşilerden istediklerini self servis yöntemiyle kendileri almaktadır.