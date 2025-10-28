Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
Dünya
AA 28.10.2025 11:35

Kanada: ABD ile askıya alınan müzakereler konusunda "önemli ilerleme" kaydettik

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ontario eyalet yönetiminin yayımladığı gümrük vergileri karşıtı reklam sonrası ABD Başkanı Donald Trump tarafından askıya alınan müzakereler konusunda ülkesinin "önemli ilerleme" kaydetmiş olduğunu ifade etti.

Kanada: ABD ile askıya alınan müzakereler konusunda "önemli ilerleme" kaydettik

Kanada merkezli CBC News'ün haberine göre Carney, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Söz konusu reklam sonrası askıya alınan görüşmelerde Kanada'nın "önemli ilerleme" kaydettiğini aktaran Carney, "Herhangi bir karmaşık, yüksek riskli müzakerede beklenmedik gelişmeler yaşanabilir ve bu durumlarda sakinliğinizi korumalısınız. Üzülmenin bir faydası yok. Duygular sizi çok ileri götürmez." dedi.

Carney, Ontario eyalet yönetiminin yayımladığı reklama ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken "işin sonunda müzakereleri yürüten mekanizmanın merkezi hükümet olduğunu" vurguladı.

Askıya alınan görüşmelerden bu yana Trump ile görüşmediğini ifade eden Carney, her zaman ABD Başkanı'yla görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Trump, Kanada'nın, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğu "sahte" bir reklam kullandığı gerekçesiyle bu ülke ile tüm ticaret görüşmelerinin askıya alındığını duyurmuştu.

ABD, 1 Ağustos itibarıyla Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

