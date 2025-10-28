Brent petrolün varili 64,82 dolardan işlem görüyor

Dün 65,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,14 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,49 azalarak 64,82 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 61,03 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artırma planının, ABD ile Çin arasındaki olası ticaret anlaşmasına dair iyimserliği dengelemesiyle geriledi.

Uzmanlar, piyasaların ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki ilerlemeyi ve genel arz görünümünü tarttığı değerlendirmesinde bulundu.

OPEC ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC+ grubunun aralıkta bir kez daha sınırlı bir üretim artışı planlaması bekleniyor. Petrol piyasasını desteklemek amacıyla uzun süredir üretimi kısan grup, nisanda bu kesintileri kademeli olarak geri çevirmeye başlamıştı.

Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Perşembe günü Güney Kore’de bir araya gelmesi bekleniyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un "üst düzey temaslara hazırlık amacıyla" iş birliğine açık olmasını umduklarını belirtti.

Geçen hafta, Trump'ın ikinci döneminde ilk kez Rusya’ya Ukrayna nedeniyle yaptırım uygulamasının ardından Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil, pazartesi günü uluslararası varlıklarını satacağını açıkladı. Bu adım, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşı sonrasında Batı yaptırımlarına karşı Rus bir şirketin attığı en önemli adım olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, petrol ihraç eden ülkelere yönelik yaptırımların ham petrol fiyatlarını Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Hindistan'ın Rus petrol ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu ve bu yıl sevkiyatların yüksek seviyelerde devam ettiğini bildirdi. Rusya’dan gelen bu güçlü arz, küresel petrol piyasasında arz fazlası endişelerini artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Tsivilev, Hindistan’ın Rusya için enerji alanında kilit bir ortak olmaya devam ettiğini vurguladı. ABD, Ukrayna savaşının ardından Rusya’dan en fazla petrol ithal eden ülkelerden biri olan Hindistan'a yüzde 50 gümrük vergisi uygulamış ve bu ticareti yaptırımların gerekçesi olarak göstermişti. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrolü alımlarını durdurma sözü verdiğini ileri sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko da 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hindistan'a yönelik petrol sevkiyatlarının sürdüğünü doğrulamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 67,36 dolar direnç, 60,01 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.