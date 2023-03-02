Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamerunlu doktorlar, Türkiye’deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi
[Fotograf: DHA]
Kamerun’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca 2021’de organize edilen “Acil Durum Müdahalelerine Giriş” eğitimine katılan doktorlar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası gerçekleştirdi.
Eğitime katılan doktorlardan Richard Tchapda, kurumun başkent Yaounde’deki ofisinde düzenlenen törende, Türkiye’deki depremzedeler için toplanan yardım paralarını ve başsağlığı mektubunu TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden’e teslim etti.
Tchapda, "Bu zor zamanlarda Türk halkının acısını paylaşıyoruz, dualarımız Türk halkıyla." ifadesini kullandı.
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