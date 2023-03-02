Eğitime katılan doktorlardan Richard Tchapda, kurumun başkent Yaounde’deki ofisinde düzenlenen törende, Türkiye’deki depremzedeler için toplanan yardım paralarını ve başsağlığı mektubunu TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden’e teslim etti.

Tchapda, "Bu zor zamanlarda Türk halkının acısını paylaşıyoruz, dualarımız Türk halkıyla." ifadesini kullandı.