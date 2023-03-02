Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus istihbaratı: Bryansk’ta sınırı geçen Ukraynalı sabotajcılara karşı önlem alıyoruz
[Fotograf: AA]
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın Bryansk bölgesinde sınırı ihlal eden Ukraynalı silahlı sabotaj grubunu etkisiz hale getirmek için önlemler alındığını duyurdu.
Rus istihbaratı FSB, Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesindeki sabotaj gruplarının saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Bölgede Klimovskiy kasabası sınırında olayın meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "FSB ve Rusya Savunma Bakanlığına bağlı güçler sınırı ihlal eden Ukraynalı silahlı milliyetçileri etkisiz hale getirmek için önlemler alıyor." ifadeleri kullanıldı.
Rus yetkililer, bu sabah Rusya’nın sınırdaki bölgelerine Ukrayna topraklarından silahlı sabotaj gruplarının girdiğini ve saldırılarda bulunduğunu duyurmuştu.
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