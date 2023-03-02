Kahramanmaraş merkezli depremi yakından takip eden ABD merkezli Washington Post yıkımın boyutunu mercek altına aldı.

Haberde, "Son depremler, 2010 yılında Haiti'yi yerle bir eden depremden 10 kat daha fazla enkaz bıraktı. Molozları temizleme çalışmaları sürüyor. Ağırlıklı olarak beton, çelik ve diğer inşaat malzemelerinden oluşan moloz, bir metre derinliğindeki haliyle Washington DC'nin yaklaşık yarısını kaplamaya yetecek" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca BM Kalkınma Programı'nın (UNDP) tahminlerini yayınlayarak, depremlerin Türkiye'de kabaca 100 milyon metreküp enkaz oluşturduğunu ve bunun yakın geçmişteki diğer doğal afetlerden daha fazla olduğunu yazdı.

Son dönemde yaşanan doğal afetleri mercek altına alan WP benzer büyüklükte bir yıkımın en son 2015 yılında Nepal'de gerçekleştiğini ve söz konusu depremin 27 milyon metreküp enkaz oluşturduğu belirtti.

Depremden etkilenen bölgenin pek çok kültürel mirasa da ev sahipliği yaptığına dikkat çeken gazete UNPD'nin bölgede aktif rol aldığını yazdı.