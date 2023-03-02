Kırmızı, beyaz ve mavi bayrak renkleri, Hans Christian Andersen'in masalındaki kadın kahramanın heykelinin bulunduğu kayaya boyandı.

Kopenhag polisi AFP'ye sabah olay yerinde olduklarını ve bir vandalizm vakası olarak kaydettiklerini, iz bulmak için bölgede incelemeler yapıldığını söyledi.

Perşembe sabahı birkaç şaşkın turist tahrip edilen heykelin fotoğrafını çekti.

[Fotoğraf: AFP]

Danimarkalı şair ve yazar Andersen'in 1837 tarihli aynı adlı masalındaki bir karakterden esinlenen Küçük Deniz Kızı, heykeltıraş Edvard Eriksen tarafından yapılmış 175 kilogramlık bir heykel.

Nispeten tenha bir sahil şeridinde yer alan heykel, denizkızının kafasının 1964 ve 1998'de çalınması ve 1984'te bir kolunun kesilmesi de dahil olmak üzere yıllar içinde birçok kez tahrip edildi.

En son 2020'de heykelin üzerine "Irkçı balık" yazısı yazıldı.