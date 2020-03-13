Bölgedeki kentlerden Ngok Etunja'nın Valisi Quinton Anderson Kongueh, yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ayrılıkçıların ülkenin Kuzey Batı Anglofon bölgesinde daha önce kaçırdığı ve içlerinde Mbengwi Belediye Başkanı Ndangsa Kenedy'nin de bulunduğu 5 rehineyi infaz ettiğini belirtti.

"Ayrılıkçıların savaşı yerel halka yöneliktir." diyen Kongueh, ayrılıkçıların son dönemde ordu tarafından düzenlenen operasyonlara misilleme olarak rehineleri öldürdüğüne işaret etti.

Geçen haftalarda 8 kişi öldürülmüştü

Öte yandan 5 rehinenin öldürüldüğü gün ayrılıkçılar, geçen haftalarda Galim köyünde askeri noktaya düzenledikleri saldırı sonrası kaçırdıkları 5 kişiyi serbest bıraktı.

Ayrılıkçılar söz konusu saldırıda 4'ü güvenlik görevlisi 8 kişiyi öldürmüştü.