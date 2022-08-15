Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamerun’da altın madeninde toprak kayması: 3 kişi öldü
[Temsili Fotoğraf: AA]
Kamerun’un doğusundaki Batouri şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 maden işçisi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Batouri şehrinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi.
Yaklaşık 3 gündür devam eden sağanak yağışın sebep olduğu düşünülen felakette 3 maden işçisi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kamerun’da özellikle yağışlı sezonlarda, güvenlik standartlarına uymayan maden sahalarında sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor.
Etiketler: Kamerun
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