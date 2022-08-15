Ulusal basındaki haberlere göre, Batouri şehrinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Yaklaşık 3 gündür devam eden sağanak yağışın sebep olduğu düşünülen felakette 3 maden işçisi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kamerun’da özellikle yağışlı sezonlarda, güvenlik standartlarına uymayan maden sahalarında sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor.