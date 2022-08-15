Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Norveç'in başkenti Oslo'da İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda başbakanlarıyla bir araya geldi.

Finlandiya Başbakanı Senna Marin, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarının savaşı başlatmadığını ancak savaşı desteklediklerini belirterek, “Rusya Ukrayna'da insanları öldürürken Rus vatandaşlarının AB'ye, Schengen Bölgesine turist olarak girip gezmelerini doğru bulmuyorum.” dedi.

Marin, bu konunun Avrupa Konseyi’nde ele alınmasını istedi.

"Bunu tartışmamız lazım"

Danimarka Başbakanı Mette Fredriksen ise Finlandiyalı mevkidaşını destekleyerek, bazı Avrupalıların ve özellikle de Ukraynalıların Rusya’nın bir Avrupa ülkesine saldırmasını ve aynı zamanda bu ülkeden gelen turistlerin Avrupa’da kabul görmelerini garip bulmalarını anladığını ifade ederek, “Bunu tartışmamız lazım” diye konuştu.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da AB’nin bu konuda ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini, İsveç hükümetinin bu konuda henüz bir pozisyonu bulunmadığını söyledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, bu konuda yapılacak istişarelerin önemli olduğunu ve ülkesinin alınacak ortak önlemleri destekleyeceğini kaydetti.

"Bu Rus halkının savaşı değil, Putin'in savaşıdır"

Almanya Başbakanı Scholz ise Ruslara turist vizesi verilmesi yasağına karşı çıktığını yineleyerek, rejiminden kaçan Rus vatandaşlarının da bulunduğuna işaret etti.

Scholz, alınacak kararların, bu kişilerin "Rusya’daki diktatörlükten kaçmak için ülkeyi terk etmelerini daha da karmaşık hale getirmemesi gerektiğini" belirterek, "Bu Rus halkının savaşı değil, Putin'in savaşıdır." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz, 11 Ağustos’ta yaptığı açıklamada da AB'nin Moskova'daki güç ağını destekleyenlere karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladığını anımsatarak, vize yasağının tüm Ruslara ve masumlara karşı uygulanmasının yaptırımların etkisini azaltabileceği uyarısında bulunmuştu.

Daha önce Finlandiya’nın yanı sıra Estonya da AB ülkelerinin Ruslara turist vizesi vermesine karşı çıkmıştı.