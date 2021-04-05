Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 15:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kameranın başına geçen maymun sosyal medyada viral oldu
Endonezya’da vahşi yaşamı görüntüleyen fotoğrafçı Mogens Trolle'ı taklit eden makak maymunu, kameranın başına geçti. O anlar sosyal medyada viral oldu.
Endonezya’da vahşi yaşamı görüntülüyen Danimarkalı Mogens Trolle adlı fotoğrafçıya ait kamera çok nadir bir anı kayda aldı.
Endonezya’daki ormanda vahşi yaşamın izini süren Mogens'a ait kameranın başına makak maymunu geçti. Trolle’nin kayıtta bıraktığı kamera tarafından çekilen görüntüde, maymunun tripod üzerindeki kameranın kadrajından baktığı ve kamerayı sağ ve sol yöne doğru hareket ettirdiği görüldü.
Görüntünün Tangkoko Nature Reserve’da kayda alındığı tahmin edilirken, o anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Etiketler: Endonezya
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