Konuya ilişkin açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptı.

Peskov, Rusya'nın her zaman için kendi güvenliğini gözettiğini belirtti.

Kremlin sözcüsü, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğin ise ne Ukrayna ne de başkası için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Ukrayna'nın bazı Rus şirketleri ve Uluslararası İnsani İş Birliği Federal Ajansına yönelik yaptırım uygulama kararını değerlendiren Peskov, bu kararı üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi.

Peskov, buna karşı adımların atılıp atılmayacağı yönündeki soruya, "Biz galiba yakında Ukrayna ile daha fazla karşılık verebileceğimiz bir alanın kalmadığı bir ilişki seviyesine ulaşacağız. Kalan her şeyi keseceğiz. Bu çok kötü." dedi.

"Anlaşmalar uygulanmıyor" vurgusu

Donbas ile ilgili Minsk anlaşmalarının uygulanmadığına dikkat çeken Peskov, "Maalesef anlaşmalar uygulanmıyor. Ukrayna tarafının da üstlendiği yükümlülükler yerine getirilmiyor. Aslında küçük çapta kontrolsüz çatışmalar başlıyor." diye konuştu.

Peskov, bunun Donbas'taki durumu gerginleştirdiğini ifade etti.

ABD'den Ukrayna'ya destek mesajı gelmişti

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Donbas ve Kırım'daki "saldırganlığı" karşısında ABD'nin Ukrayna'ya "sarsılmaz desteğinin" süreceğini ifade etmişti.

Ukrayna-Rusya sınırında neler oluyor?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce de Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.