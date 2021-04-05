Chinh, Vietnam Ulusal Meclisinde yapılan gizli oylamada başbakanlığa seçildi.

Phuc, 66 yaşında olması ve başbakanlık görevi için yaş haddini doldurması nedeniyle görevi bırakırken, 62 yaşındaki Chinh, gelecek 4 yıl başbakanlık koltuğunda oturacak.

Geçmişte İç Güvenlik Bakanlığında farklı görevlerde bulunan, Çin sınırındaki Kuang Ninh vilayetinin valiliğini yapan Chinh, ülkeyi yöneten Komünist Partisi Daimi Komitesinin personel ve teşkilattan sorumlu üyesi konumunda bulunuyordu.

Vietnam'da Cumhurbaşkanlığı daha çok törensel nitelikte bir makam iken, kamu kurumlarının ve ekonominin yönetiminde başbakan daha etkin konumda bulunuyor.