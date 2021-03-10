Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 21:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamboçya'da COVID-19 nedeniyle ölen Müslümanlar yakılmayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kamboçya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitiren Müslümanların cesetlerinin yakılmayacağı açıkladı.
Uluslararası basındaki haberlere göre, Başbakan Hun Sen, COVID-19 kurbanlarına yönelik zorunlu yakma emrinin Müslümanları kapsamadığını açıkladı.
Sen, ülkedeki Müslüman topluluklarla yaptığı görüşmenin ardından Müslümanların COVID-19'dan ölen yakınlarını "gelenek ve adetlerine" göre defnedebilmelerine izin verildiğini ifade etti.
16,5 milyon nüfusa sahip Kamboçya'da Müslümanlar, nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturuyor.
Ülkede şimdiye kadar sadece 1060 kişi COVID-19'a yakalandı, henüz COVID-19 nedeniyle ölen olmadı.
Sen, dün, ülkede COVID-19 nedeniyle can kaybı olması durumunda cesedin yakılacağını duyurmuştu.
Etiketler: Koronavirüs
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