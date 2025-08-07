Açık 30.9ºC Ankara
Dünya
AA 07.08.2025 18:49

Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Kamboçya, Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarının sona ermesi için sağlanan ateşkes anlaşmasına katkısı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini bildirdi.

Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Kamboçya Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in ABD Başkanı Trump'ı Barış Ödülü'ne aday gösteren resmi mektubunu Norveç Nobel Komitesi'ne sunduğu belirtildi.

Mektupta, Manet'in, Trump'ı dünya barışının sağlanmasına yaptığı katkılardan dolayı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermekten büyük onur duyduğu ifade edildi.

Bu adaylığın aynı zamanda Kamboçya halkının, Trump'ın iki ülke arasında yaşanan sınır çatışmalarını sonlandırmadaki rolüne duyduğu içten minnettarlığın bir göstergesi olduğu belirtilen mektupta, ABD Başkanının "vizyoner ve yenilikçi diplomasisiyle" muhtemel bir çatışmayı engellediği ifade edildi.

Mektupta, Trump'ın dünyanın gergin bölgelerindeki tansiyonu düşürme konusundaki istikrarlı çabalarının Nobel'in "uluslararası kardeşliğe ve barışın ilerlemesine olağanüstü katkılarda bulunanları onurlandırma" vizyonuyla örtüştüğü de vurgulandı.

Pakistan da Hindistan ile yaşanan son krizde üstlendiği "diplomatik rol ve liderlik" dolayısıyla ABD Başkanı Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

