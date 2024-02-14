Kahire'deki 'Gazze' müzakereleri 3 gün uzatıldı

New York Times gazetesinin görüşmeler hakkında doğrudan bilgisi olan Mısırlı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Kahire'de yapılan üst düzey müzakereler ilk gününde anlaşma sağlanamayınca 3 gün daha uzatıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen Mısırlı yetkili, müzakerelerin gidişatının "olumlu" olduğunu söyledi.

Yine adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, 3 gün daha uzatılan müzakerelerin daha alt düzeydeki yetkililer arasında devam edeceğini ve görüşmelerde İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan muhtemel bir anlaşmanın çerçevesinin ele alınacağını belirtti.

ABD'li yetkili, İsrail'in ilk etapta görüşmelere katılma konusunda isteksiz olduğunu ve bu durumun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile müzakereler konusundaki kararsızlığını yansıttığını ifade etti.

Görüşmelerle ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak da dünkü görüşmelerde bir miktar ilerleme kaydedilmesine rağmen, Hamas'ın salıvereceği her İsrailli esir karşılığında kaç Filistinlinin serbest bırakılacağı konusunda tarafların birbirlerine çok uzak kaldığını aktardı.

Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantı

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet dün müzakerelere katılmak için Kahire'ye gitmişti.

Mısır hükümetine yakın Kahire "El-İhbariyye" televizyonu, dün, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Katar, ABD ve İsrail'in katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de planlanan dörtlü toplantının başladığını duyurmuştu.

Toplantıda İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesi ve bölgede ateşkesin görüşüldüğü kaydedilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN da dün akşam saatlerinde, ABD, Katar ve Mısır'ın yanı sıra Hamas'tan temsilciler ile İsrail'in iç ve dış istihbarat direktörlerinin katılımıyla Kahire'de gerçekleştirilen "Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası müzakerelerinin" tamamlandığını açıklamıştı.

Haberde, İsrailli heyetin Kahire'den döndüğü kaydedilmişti.