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Dünya
AA 14.02.2024 11:14

SpaceX, Nova-C Ay'a iniş görevini yapacak uzay aracının fırlatılma tarihi ertelendi

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden IM-1 görevi için Nova-C iniş aracını taşıyan bir SpaceX Falcon 9 roketi, yaşanan teknik bir sorun nedeniyle ertelenmesinin ardından 39A pistinde bekliyor.

SpaceX, Nova-C Ay'a iniş görevini yapacak uzay aracının fırlatılma tarihi ertelendi

Intuitive Machines tarafından inşa edilen iniş aracı NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri programı için Ay yüzeyine bilimsel yükler taşımaya çalışacak.

Fırlatmanın 15 Şubat 2024 tarihinde TSİ 09:05'de yapılması planlanıyor.

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