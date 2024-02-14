ABD, vatandaşlarını "keyfi olarak gözaltında tutan ülkelerden hesap soracak"

Washington'da bir etkinlikte konuşan Blinken, bazı ülkelerde çeşitli nedenlerle gözaltına alınan ABD vatandaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Blinken, "Yanımda dünyanın dört bir yanında keyfi olarak gözaltına alınan tüm Amerikalıların isimlerinin yazılı olduğu bir liste taşıyorum." ifadelerini kullandı.

2021'den bu yana söz konusu listedeki 45 kişinin kurtarıldığını belirtin Blinken, listede halen birçok kişinin yer aldığını söyledi.

Blinken, "Vatandaşlarımız pazarlık kozu değildir. Onlar siyasi piyonlar değildir." diyerek ABD vatandaşlarını haksız yere gözaltında tutan ülkelerden "hesap soracaklarını" ifade etti.