Parçalı Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.02.2024 14:17

Kahire'de Mısır-Türk Dostluk Hastanesi kurulacak

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Cumhurbaşkanı Sisi'nin nisan ayında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette, özellikle sağlık sektöründe önemli protokollerin imzalanmasını ve burada Mısır-Türk Dostluk Hastanesi'nin inşa edilmesini beklediklerini söyledi.

Kahire'de Mısır-Türk Dostluk Hastanesi kurulacak

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, organ nakliyle ilgili uluslararası bir konferans için Mısır'da bulunan Türk hekimlerini bakanlıkta kabulünün ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretini "tarihi bir ziyaret" olarak nitelendiren Bakan Abdulgaffar, Türk heyetini karşılayan kurulun başkanı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Halid Abdulgaffar, "Bu ziyaret tüm dünyaya, özellikle bölgeye, Mısır-Türkiye ilişkilerinin yeniden güçlendiğine yönelik bir mesaj oldu. Bu gelişme, çok uzun yıllara dayalı güçlü Mısır-Türkiye ilişkilerinin eskisi gibi olmaya başladığının mesajıdır." ifadelerini kullandı.

"Çok sayıda yaralı gönderildi"

Bakanlık olarak Türkiye ile yürüttükleri çalışmalara da değinen Halid Abdulgaffar, şunları söyledi:

"Gazze olaylarının başladığı 7 Ekim'den itibaren Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğiyle ciddi bir koordinasyon başladı. Dostum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye'de toplantılar düzenledik. Günlük olarak yaptığımız bağlantılar, yardımlaşma ve koordinasyon devam etti. Bu kapsamda AFAD, Türk Kızılay ve çeşitli dallardaki Türk uzman doktorlardan heyetleri burada kabul ettim. Mısır'da bulunan Gazzelilerin durumlarının değerlendirilmesinden sonra Türkiye'ye çok sayıda yaralı gönderildi."

Mısır Cumhurbaşkanının Türkiye ziyareti

Bakan Abdulgaffar, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin nisan ayında Türkiye'ye yapacağı ziyarette, iki ülke arasında farklı alanlarda önemli anlaşmaların imzalanmasını beklediklerini belirtti.

Abdulgaffar, "Bu ziyaret kapsamında özellikle sağlık sektöründe önemli protokollerin imzalanmasını ve burada Mısır-Türk Dostluk Hastanesi'nin inşa edilmesini de bekliyoruz." dedi.

Türkiye ve Mısır'ın bölgenin iki büyük ülkesi olduğunu dile getiren Halid Abdulgaffar, "Başta sağlık olmak üzere birçok alanda Orta Doğu'nun iki büyük ülkesinin imkanlarını değerlendirerek daha verimli ve geniş anlaşmaların imzalanmasını bekliyoruz. Özellikle bu davete icabet eden Türkiye'ye teşekkür ederim." diye konuştu.

Türkiye Organ Nakli Vakfı öncülüğünde, organ nakliyle ilgili bir konferansa katılmak üzere Mısır'da bulunan Türk hekimleri ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Abdulgaffar, "Türk sağlık heyetlerinin burada Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldiklerini görüyoruz. Mısır ve Türk toplumlarının çıkarına araştırma, bilimsel çalışma ve tedavi alanlarında büyük işbirliğine başlandı." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Türkiye-Mısır İlişkileri Mısır
Sıradaki Haber
Filistin Kızılayı: İsrail tankları Gazze'deki Emel Hastanesi'nin ikinci katını hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:59
New York yönetimi Meta, TikTok, Snap ve Google'a dava açtı
14:58
Şimşek: Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi
14:53
Ankara'da aranan 880 şüpheli yakalandı
14:48
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 130'a çıktı
14:25
İsrail askerlerinin baskın yaptığı Nasır Hastanesi'nde elektrik kesilmesi sonucu 5 hasta öldü
14:22
Rus ses yayın istasyonları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli üzerinde psikolojik etki oluşturuyor
Kar kalınlığının 154 santimetre ölçüldüğü Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki turizmciler mutlu
Kar kalınlığının 154 santimetre ölçüldüğü Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki turizmciler mutlu
FOTO FOKUS
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ