Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı
İki Taliban kaynağının Reuters'e verdiği bilgiye göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancıların kaldığı bir binaya ateş açıldı.
Afganistan güvenlik yetkilileri, Kabil'in ana ticari bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu.
Yerel basındaki haberlere göre patlama, çoğunlukla Çinli iş insanlarının kaldığı bir konukevi yakınlarında gerçekleşti.
Silahlı kişilerin yabancılara ateş açtığı bildirildi.
Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana çok sayıda Çinli iş insanı Afganistan'ı ziyaret ediyor.
Etiketler: Afganistan Kabil
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