Afganistan güvenlik yetkilileri, Kabil'in ana ticari bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre patlama, çoğunlukla Çinli iş insanlarının kaldığı bir konukevi yakınlarında gerçekleşti.

Silahlı kişilerin yabancılara ateş açtığı bildirildi.

Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana çok sayıda Çinli iş insanı Afganistan'ı ziyaret ediyor.