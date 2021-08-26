Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:36Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kabil'de İtalyan uçağına ateş açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'den kalkış yapan İtalya'ya ait bir askeri uçağa ateş açıldığı bildirildi.
Reuters'ın İtalyan güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, söz konusu uçak, açılan ateşte zarar görmedi.
Sky 24'e konuşan bir İtalyan gazeteci, yaklaşık 100 Afgan sivili taşıyan uçağa kalkıştan dakikalar sonra ateş açıldığını aktardı.
Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından çok sayıda kişi ülkeden ayrılmak üzere başkentteki havalimanına yönelmiş durumda.
Etiketler: Afganistan İtalya
Son Haberler
- 16:31
- 16:27
- 16:24
- 16:17
- 16:23
Sıradaki Haber
Türkiye'nin kurduğu Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi hasta kabulüne başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz