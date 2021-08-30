Tahliyelerin sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı 5 roketle hedef alındı.

Roketlerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanan olmadı.

Kabil Havalimanı yakınlarına daha önce düzenlenen roketli saldırıda 4'ü çocuk 6 kişi ölmüştü.