Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de cami önünde bombalı saldırı: 7 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Cami önünde cuma namazı çıkışı düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han Camisi önünde cuma namazı çıkışı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Zadran, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 41 kişinin yaralandığını açıkladı.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Caminin çevresindeki caddeler trafiğe kapatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
İki gün önce de başkent Kabil'in Dehmezeng bölgesinde bir restoran yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi ölmüştü.
Etiketler: Kabil Afganistan
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