Haber Giriş: Kaynak: AA
Kabil'de bombalı saldırıda bir polis öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü, başkentin Badam Bag bölgesinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: afganistan'da saldırı bombalı saldırı kabil'de saldırıSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:54
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