Hindistan'ın Pune şehrinde yaşayan 85 yaşındaki Shanta Pawar, geleneksel Hint savaş sanatını yaparken çevikliğiyle çevresindeki kalabalığı hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

Pawar'ın performansı Bollywood oyuncusu Riteish Deshmukh'ın de dikkatini çekti.

Oyuncu, kadının videosunu internete yükledi.

Video, Twitter'da 3 milyondan fazla görüntülendi.