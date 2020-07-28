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85 yaşındaki kadından Hint dövüş dansı Lathi-Kathi
Hindistan'ın batısındaki Pune kentinde 85 yaşındaki bir kadın, çubuklarla yapılan geleneksel Hind dövüş dansı 'Lathi-Kathi'yi sergilediği videosuyla sosyal medya fenomenine dönüştü.
Hindistan'ın Pune şehrinde yaşayan 85 yaşındaki Shanta Pawar, geleneksel Hint savaş sanatını yaparken çevikliğiyle çevresindeki kalabalığı hem şaşırttı hem de eğlendirdi.
Pawar'ın performansı Bollywood oyuncusu Riteish Deshmukh'ın de dikkatini çekti.
Oyuncu, kadının videosunu internete yükledi.
Video, Twitter'da 3 milyondan fazla görüntülendi.
Etiketler: pune Lathi-Kathi hindistan dövüş dansıSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 13:45
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