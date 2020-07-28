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Nijerya'da COVID-19 vaka sayısı 41 bini aştı
[Fotoğraf: AFP]
Nijerya'da koronavirüs vaka sayısı 41 bin 180'e yükseldi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 266 bin 323 COVID-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 648 artarak 41 bin 180'e çıktığı, can kaybının 2 artarak 860'a ulaştığı ifade edildi.
İyileşenlerin sayısının da 18 bin 203 olduğu bildirildi.
Nijerya hükümeti, lise son sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlanması için 8 Ağustos'tan itibaren okulların açılacağını duyurdu.
Afrika genelinde COVID-19 vaka sayısı 864 bin aştı, 18 bin 218 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: nijerya'da koronavirüs afrika'da koronavirüsSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:32
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