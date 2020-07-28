Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İran'da patlama
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın Kirmanşah eyaletinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Mizan Haber Ajansı, olayın gerçekleştiği yerde ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmediğini duyurdu.
Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: iran'da patlama KırmanşahSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:09
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