Parçalı Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 21.02.2024 12:50

Kaan ve ikinci yerli uçak gemisi Yunan basınında

Türkiye'nin yerli savunma sanayi atılımları Yunanistan'ın yakın takibinde. Yunan Pentapostagma haber sitesi, Türkiye'nin ikinci uçak gemisini tasarımına resmen başladığını duyurdu. TCG Anadolu'nun ardından tasarlanan yeni uçak gemisinde kullanılacak STOBAR sistemine ilişkin detaylara geniş yer verildi.

Kaan ve ikinci yerli uçak gemisi Yunan basınında

"Türkiye, TCG Anadolu'dan sonra ikinci uçak gemisinin tasarımına resmen başladı."

Yunan Pentapostagma haber sitesi, Türkiye'nin savunma sanayi atılımını mercek altına aldı.

Haberde, Türkiye'nin yeni yerli uçak gemisine STOBAR sistemini kullanacağı belirtildi.

STOBAR'ın "Kısa Kalkış Ancak Yakalama İle İniş" anlamına geldiği açıklandı.
Uçaklar için bir kalkış rampası işlevi görecek sistemin "uçakları kalkış sırasında hızlandıracağı" vurgulandı.

Yunan haber sitesi; sistemin nasıl çalıştığı ve Türk uçak gemisine entegrasyonun kazanımları da anlatıldı.

İkinci yerli uçak gemisinin Bayraktar TB3 ve Kızılelma gibi Türk İHA'larının yanı sıra, henüz açıklanmamış farklı uçak türlerinin de kullanımına sunulabileceği söylendi.

KAAN'a yakın takip

Milli muharip uçak 'KAAN' bugün ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı.

Uçuşun ardından Pentapostagma, "Türk beşinci nesil savaş uçağının ilk uçuşu" tamamlandı denildi.

ETİKETLER
TCG Anadolu Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan
Sıradaki Haber
Somali, Türkiye ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
AK Parti'nin İzmir adayı Dağ, EBSO'yu ziyaret etti
14:28
Filistin'den "Hamas'ı uzlaşı hükümetine dahil edecek denkleme odaklanıyoruz" açıklaması
14:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enerjide dışa bağımlılığımızı en alt düzeye çekme gayretindeyiz
14:18
Heathrow Havalimanı, COVID-19 salgınından beri ilk kez kar açıkladı
14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:06
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 55 milyon dolarlık kredi anlaşması
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Cenin kentine baskın düzenledi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Cenin kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
112 Acil Çağrı Merkezi'nin asılsız ihbarlarla imtihanı
112 Acil Çağrı Merkezi'nin asılsız ihbarlarla imtihanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ