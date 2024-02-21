Kaan ve ikinci yerli uçak gemisi Yunan basınında

"Türkiye, TCG Anadolu'dan sonra ikinci uçak gemisinin tasarımına resmen başladı."

Yunan Pentapostagma haber sitesi, Türkiye'nin savunma sanayi atılımını mercek altına aldı.

Haberde, Türkiye'nin yeni yerli uçak gemisine STOBAR sistemini kullanacağı belirtildi.

STOBAR'ın "Kısa Kalkış Ancak Yakalama İle İniş" anlamına geldiği açıklandı.

Uçaklar için bir kalkış rampası işlevi görecek sistemin "uçakları kalkış sırasında hızlandıracağı" vurgulandı.

Yunan haber sitesi; sistemin nasıl çalıştığı ve Türk uçak gemisine entegrasyonun kazanımları da anlatıldı.

İkinci yerli uçak gemisinin Bayraktar TB3 ve Kızılelma gibi Türk İHA'larının yanı sıra, henüz açıklanmamış farklı uçak türlerinin de kullanımına sunulabileceği söylendi.

KAAN'a yakın takip

Milli muharip uçak 'KAAN' bugün ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı.

Uçuşun ardından Pentapostagma, "Türk beşinci nesil savaş uçağının ilk uçuşu" tamamlandı denildi.