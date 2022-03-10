Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejimini eylemlerinden dolayı cezalandırmak için yeni sert yaptırımların yanı sıra İngiltere'nin devam eden askeri desteği için Johnson'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Rusya'ya geri adım attırmak için bu yaptırımları daha da sıkılaştırmayı taahhüt ettiğine işaret edilerek, ayrıca İngiltere'nin, kendisini savunması için Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatı sağlama konusunda yaptığı çalışmaları özetlediği bilgisi yer aldı.

İki liderin de Rus birliklerinin Mariupol'deki doğum hastanesine yaptığı korkunç saldırıyı ve Rus güçlerinin insani yardım koridorlarındaki ateşkes anlaşmalarına uymamasını kınadığı belirtilen açıklamada, "Başbakan Johnson, bunun Putin'in Uluslararası İnsancıl Hukuku umursamaz şekilde ihmal ettiğinin başka bir kanıtı olduğunu bildirdi" denildi.