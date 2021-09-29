Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
John Lennon'ın yayınlanmayan şarkısı açık artırmada satıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Dünyaca ünlü Beatles grubunun üyesi John Lennon'a ait yayınlanmamış bir şarkının kayıtlı olduğu kaset, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki açık artırmada satıldı.
BBC’nin haberine göre, John Lennon ve Yoko Ono'ya ait nadir bulunan kaset, Kopenhag'daki müzayedede 58 bin 300 dolara alıcı buldu.
Beatles grubu dağılmadan aylar önce, 4 Danimarkalı genç tarafından yapılan 33 dakikalık kaset, 50 yıldan uzun süre önce kaydedildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Söz konusu kasetin içinde, Lennon ve Yoko ile yapılan röportaj ve Lennon'a ait daha önce yayınlanmamış bir şarkı olduğu aktarıldı.
Kimliği açıklanmayan alıcı, Lennon’ın öğrencilerle fotoğrafı ve okul gazetesinin de yanında verildiği kaset için telefon aracılığıyla teklifte bulundu.
Etiketler: Danimarka
Son Haberler
- 16:58
- 16:52
- 16:45
- 16:35
- 16:26
Sıradaki Haber
Rusya'da en yüksek günlük can kaybı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz